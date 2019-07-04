04.07.2019 23:39
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Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 4 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 4 yaralıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 4 yaralı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Şaban Karaman (29) yönetimindeki 63 RB 832 plakalı otomobil, Şahin Dolan (35) yönetimindeki 02 AAF 468 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Mehmet Dolan (64) ile Sami Yusuf Dolan (8) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 4 yaralı
Kaynak: DHA
Adıyaman, Kahta, Güncel

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