14.06.2019 11:55
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Adıyaman'da hafif ticari araçla bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman

Adıyaman'da hafif ticari araçla bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da hafif ticari araçla bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bünyamin Çalgan idaresindeki 06 APL 11 plakalı hafif ticari araç, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi'nde karne aldıktan sonra evine dönen Muhammed Emin Tatar'ın kullandığı bisikletle çarpıştı.
Kazada devrilen aracın sürücüsü ile aynı araçtaki Meral Çalgan ve Tatar yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, karnesini alıp eve döndüğünü belirterek, "Bisikletimle evime giderken nasıl oldu bilemedim ve kaza yaptım. Sağlık durumum iyi. Arabanın takla attığını görünce de korktum ve babamı aradım." diye konuştu.
Kaynak: AA
Tatar, Adıyaman, Güncel

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