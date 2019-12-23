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Adıyaman'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, 2 hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

23.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:44 Adıyaman'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, 2 hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Zübeyde Tura yönetimindeki 02 HY 141 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Atay'ın kullandığı 02 AYY 773 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Nafise Türk, Sevgi Tura, Mirza Tura ve Sevim Tura yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



Yavuz Selim Mahallesi, Güncel

Kaynak: DHA

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