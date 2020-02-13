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Adıyaman'da halaylı kar sevinci

Adıyaman'da, 2016 yılından bu yana ilk defa yağan kar, vatandaşlar tarafından halaylarla karşılandı.

13.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:56Adıyaman'da halaylı kar sevinci
'da, 2016 yılından bu yana ilk defa yağan kar, vatandaşlar tarafından halaylarla karşılandı.

Adıyaman'da, 2016 yılından bu yana yağmayan kar yağışı, önceki gece saatlerinde başlamasıyla büyük bir sevinç yaşayan Adıyamanlılar karlı havada doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar araçlarından inerek araçlarından çaldıkları müziklerle halaylar çekerken bazı vatandaşlar ise sitelerinin bahçesine inerek burada komşularıyla halaya tutuştu. Arkadaşlarının yardımıyla yoldan kayan vatandaşlar, kar yağışının mutluluğunu yaşarken bazı vatandaşlar ise telefonlarıyla öz çekim yaparak sevincini dile getirdi. Bir birinden güzel görüntülerin yaşandığı Adıyaman'da, kar yağışı devam ediyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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