05.07.2019 13:39
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Adıyaman'da haraç operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman

Adıyaman'da şiddet ve tehditle haraç alan ve hukuksuzca mallarına el koyan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da şiddet ve tehditle haraç alan ve hukuksuzca mallarına el koyan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde cebir, şiddet ve tehditle iş yeri ve araç kurşunlayan, haraç alan, iyi niyetli kişilerin taşınır ve taşınmaz mallarına hukuksuzca el koyan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında kent merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda M.K. ve A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda senetler, protokol ve faiz içerikli notlar ele geçirilerek el konuldu. Emniyete götürülen her iki şüphelinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
adıyaman, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:42   Jeneratör ve mazot hırsızları yakalandı
14:40   Elinden cep telefonunu alan eşine kızıp evi terk eden 2 aylık hamile kadından 12 gündür haber...
14:39   Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis
14:38   Polis hırsızları benzin istasyonunda yakaladı. o anlar kamerada
14:37   Adana Adliyesi'nde bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
14:34   Sultangazi'de halının üzerine atılan izmarit yangın çıkardı
14:26   Antalya'da falcı kadının dolandırıcılığı iddiası