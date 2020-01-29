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Adıyaman'da hasar oluşan Arsemia Ören Yeri ziyaretçilere kapatıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı Milli Parkı'nda bulunan Arsemia Ören Yeri, oluşan çatlaklar ve kütle kayması nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

29.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:10Adıyaman'da hasar oluşan Arsemia Ören Yeri ziyaretçilere kapatıldı
'ın ilçesindeki Nemrut Dağı Milli Parkı'nda bulunan Arsemia Yeri, oluşan çatlaklar ve kütle kayması nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.
Müze Müdürlüğü yetkilileri, antik çağda Orta Anadolu'nun güneyindeki Ermeni Helenistik dönem krallıklarından Kommagene Krallığı'nın bulunduğu, eski Kahta Kalesi karşısındaki ören yerinde inceleme yaptı.
Ekipler, çatlaklar oluşan ve kütle kayması bulunan alanı güvenlik şeridiyle çevirip ziyaretçilere kapattı. Bölgeye "Bu alana geçmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabela konuldu.
Ören yerinin, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından tekrar ziyarete açılacağı öğrenildi.

Nemrut Dağı, Adıyaman, Kahta, Ören, Güncel

Kaynak: AA

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