Adıyaman'da hastanelerde virüse karşı dezenfektanlı önlem
Adıyaman'da hastanelerde virüse karşı dezenfektanlı önlemADIYAMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde giriş ve çıkış noktalarında vatandaşların eline dezenfektan sıkılması kararı alındıTürkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi...
11.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:59
Adıyaman 'da hastanelerde virüse karşı dezenfektanlı önlem
ADIYAMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde giriş ve çıkış noktalarında vatandaşların eline dezenfektan sıkılması kararı alındı
Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, görevli sağlık personelince hastaneye gelen ve hastaneden ayrılan vatandaşların eline dezenfektan sıkılması kararı aldı. Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, virüse karşı karşıya kalacakları en yüksek yerlerden birinin hastaneler olduğunu ve bunun için de dezenfektan kullandırılmanın çok etkili olacağını söylediler.
ADIYAMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde giriş ve çıkış noktalarında vatandaşların eline dezenfektan sıkılması kararı alındı
Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, görevli sağlık personelince hastaneye gelen ve hastaneden ayrılan vatandaşların eline dezenfektan sıkılması kararı aldı. Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, virüse karşı karşıya kalacakları en yüksek yerlerden birinin hastaneler olduğunu ve bunun için de dezenfektan kullandırılmanın çok etkili olacağını söylediler.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Adıyaman'da hastanelerde virüse karşı dezenfektanlı önlem
Etiketler : Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adıyaman, Türkiye, Güncel
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