Adıyaman'da hazırlanan yemekler 500 aileye dağıtıldı

Adıyaman'da hazırlanan yemekler 500 aileye dağıtıldıADIYAMAN'da Kuran kursu öğreticisi tarafından başlatılan 'Bir İftar da Benden Olsun Projesi' kapsamında hazırlanan yemekler 500 aileye dağıtıldı.

Adıyaman'da hazırlanan yemekler 500 aileye dağıtıldı
19.05.2020 22:04 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:04
Adıyaman'da hazırlanan yemekler 500 aileye dağıtıldı
ADIYAMAN'da Kuran kursu öğreticisi tarafından başlatılan 'Bir İftar da Benden Olsun Projesi' kapsamında hazırlanan yemekler 500 aileye dağıtıldı.
Mehmet Kırçalı Camisi Kız Kuran Kursu öğreticisi Nazlı Pektaş Yıldırım'ın başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kadir Gecesi'ne özel olarak 500 aile için iftar yemeği hazırlandı. Hazırlnan yemekler 15 kişiilik ekiple ailelere dağıtıldı.
Nazlı Pektaş Yıldırım, "Bugün Kadir Gecesi olduğundan dolayı 500 aileye iftar yemeği olarak köfte, lahmacun ve tatlı olmak üzere paketlerimizi hazırladık ve dağıtıyoruz. Hedefimiz Ramazan sonuna kadar bin 500 aileye ulaşmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Vatandaşlar ise yapılan yardımlardan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek teşekkür ettiler.

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuran-ı Kerim, Nazlı Pektaş, Adıyaman, Güncel, Haber

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