Adıyaman'da Hdp'li Aday ve 3 Kişiye Terör Propagandasından Gözaltı

Adıyaman
'ın Çelikhan
ilçesinde jandarma, terör örgütü PKK
propagandası yaptığı iddiası ile aralarında Pınarbaşı Belde Belediye Başkan adayı HDP
'li H.U.'nun da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Çelikhan'ın Pınarbaşı Beldesi Belediye Başkan adayı HDP'li H.U'nun da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. H.U.'nun seçim çalışmalarını yürütürken terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürüldü.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Güncel
Kaynak: DHA