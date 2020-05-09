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Adıyaman'da hırsızlar düğün salonunu soydu

Adıyaman'da hırsızlar düğün salonunu soyduADIYAMAN'da, girdikleri düğün salonundaki 30 bin TL'lik sandalye, masa, havuz korkuluğu ve lavabodaki muslukları çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

09.05.2020 00:14 | Son Güncelleme: 09.05.2020 00:15
Adıyaman'da hırsızlar düğün salonunu soydu
ADIYAMAN'da, girdikleri düğün salonundaki 30 bin TL'lik sandalye, masa, havuz korkuluğu ve lavabodaki muslukları çalan hırsızlar kayıplara karıştı.
Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan düğün salonunun sahibin Erdal Sönmez, salondaki eşyaları depoya koydu. Akşam iş yerine giden Sönmez, deponun açıldığını ve 30 bin TL değerindeki 890 sandalye, 98 masa, havuz korkuluk demirleri ve lavabodaki muslukların çalındığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Adıyaman’da hırsızlar düğün salonunu soydu

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Polis, Güncel, Haber

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