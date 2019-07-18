Adıyaman
'da hırsızlığa 2 gözaltı
ADIYAMAN'da, bir mağazadan elbise çaldığı iddia edilen 2 kadın gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Gölebatmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir mağazaya giren 2 kadının çantalarına ödemesini yapmadıkları elbiseleri koyduğunu fark eden işyeri sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çantadan elbiseler çıkartılarak işyeri sahibine teslim edilirken şüpheli D.C. ve M.C., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.