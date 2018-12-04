Adıyaman'da Hırsızlık İddiası

04 Aralık 2018 Salı 13:29



04 Aralık 2018 Salı 13:29

Adıyaman'da bir eczanede ve ikamette hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayalık Mahallesi Haydar Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir eczaneye girerek iki cep telefonu çaldığı ileri sürülen A.M.İ'nin yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, şüpheliyi Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir ikamette hırsızlık için girdiği esnada suçüstü yakaladı.Şüphelinin yapılan üst aramasında daha önce eczaneden çaldığı belirlenen iki cep telefonu ele geçirildi.Şüpheli işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.