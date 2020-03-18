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Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

18.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:04
Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla 2 kişi yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Güneşkaş köyünde I.A, H.Ç. ve F.H'nin ikametlerinden inşaat demirleri çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.A. ve H.B'yi yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çaldıkları malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere, İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, çaldıkları malzemeler de sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Adıyaman, Jandarma, Besni, Güncel

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