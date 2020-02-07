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Adıyaman'da hırsızlık olayları yüzde 56 azaldı

Adıyaman'da hırsızlık olaylarının yüzde 56 azaldığı bildirildi.

07.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:52Adıyaman'da hırsızlık olayları yüzde 56 azaldı
'da hırsızlık olaylarının yüzde 56 azaldığı bildirildi.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte 2019 yılı ocak ayında yaşanılan ev, iş yeri, motosiklet ve otodan hırsızlık olaylarında 63 olay meydana gelirken, 2020 yılı ocak ayında ise yüzde 56 düşüşle 28 olaya indirildiği belirtildi.
Dolandırıcılık olayları da dahil olmak üzere tüm mal varlığına karşı işlenen suçlarda da 2020 yılının ocak ayında bir önceki döneme göre yüzde 42 düşüş sağlanarak meydana gelen 143 olaydan 83 olaya düşürüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Suçlardaki bu azalma alınan tedbirlerin yerinde olduğunun önemli göstergesi olmuştur. Meydana gelen olayların aydınlatılmasında yürütülen etkin soruşturma sonucunda 2019 ve 2020 ocak aylarında yüzde 34 olan hırsızlık olaylarının aydınlatılma oranı yüzde 68'e yükseltilerek, meydana gelen 28 olayın 19'unun şüphelisi yakalanmış, mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda da ülke ortalamasının üzerinde yüzde 69,9 aydınlatma oranına çıkartıldı."

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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