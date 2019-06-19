Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adıyaman
'da hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Mimar Sinan
Mahallesi'nde G.Ç'ye ait bir evde 5 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalınması olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin B.B. (17) olduğunu tespit etti.
Ekipler şüpheliyi kent merkezindeki evinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.