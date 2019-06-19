19.06.2019 16:14
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Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adıyaman

Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde G.Ç'ye ait bir evde 5 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalınması olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin B.B. (17) olduğunu tespit etti.
Ekipler şüpheliyi kent merkezindeki evinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

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