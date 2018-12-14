Adıyaman'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Adıyaman
'da bir büfeden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskisaray Mahallesi'nde bir büfeden 450 paket sigara ve 200 lira para çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Kent merkezindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli olarak belirlediği A.Ç, A.İ. ve E.A'yı kent merkezinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Adıyaman
14 Aralık 2018 Cuma 17:38