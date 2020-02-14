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Adıyaman'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı

Adıyaman'da hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 8'i cezaevine gönderildi.

14.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:54Adıyaman'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı
'da hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 8'i cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, telefoncu dükkanı ve okul kantini ile Yunus Emre Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Malatya Caddesi'nde olmak üzere 5 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 mobil tablet, 17 kilogram tütün ve 5 tespih ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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