Adıyaman'da Horoz Hırsızlığı İddiası

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Adıyaman'da horoz çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli, gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde H.T'ye ait 3 horozun çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu Malazgirt Mahallesi'nde bir horoz buldu. Olayla ilgili 1 şüpheli, gözaltına alındı.Diğer horozların ve olayla ilgili şüphelilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.