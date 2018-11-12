Adıyaman'da Huzur Uygulaması Yapıldı

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:45



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:45

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde huzur uygulaması gerçekleştirildi.Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan huzur uygulaması kapsamında kişiler üzerinde üst araması ve GBT sorgulamaları yapıldı. Aynı zamanda şüphelenilerek durdurulan araçlar ise didik didik arandı. Yapılan huzur uygulamasının aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenilirken vatandaşlar yapılan uygulamalardan oldukça memnun kaldıklarını dile getirdiler. - ADIYAMAN