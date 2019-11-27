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Adıyaman'da huzur uygulaması yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Türkiye Güven Huzur ve Huzur 02" uygulaması gerçekleştirildi.

27.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:18Adıyaman'da huzur uygulaması yapıldı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından " Güven ve Huzur 02" uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte, 1 Ekim ile 27 Kasım 2019 tarihleri arasında "Türkiye Güven Huzur ve Huzur-02" uygulamaları gerçekleştirirdi.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 25 bin 370 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.
Kontrol edilen 4 bin 259 araçtan 110'una ceza uygulandı.
Umuma açık 734 iş yeri kontrol edilirken, 10 iş yerine idari işlen yapıldı.
Öte yandan şüpheliler üzerinde 1 kuru sıkı tabanca, ile 33 mermi ele geçirildiği bildirildi.

Adıyaman, Türkiye, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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