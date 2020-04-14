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Adıyaman'da içme suyu borusu patladı

Adıyaman'da bir mahalleden geçen ana su borusunun patlaması sonucu bir cadde de su taşkını oluştu.

14.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:18
Adıyaman'da içme suyu borusu patladı
Adıyaman 'da bir mahalleden geçen ana su borusunun patlaması sonucu bir cadde de su taşkını oluştu.
Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'nden geçen ana su borusu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı ve Gölbaşı Caddesi'nin büyük bölümü su altında kaldı.
Trafik ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı. Bu arada cadde üzerindeki yolda çökmeler meydana geldi.
Belediye görevlileri ve itfaiye ekipleri caddedeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
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