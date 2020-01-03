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Adıyaman'da iki DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Adıyaman'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı adliyeye sevk edildi.

03.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:54 Adıyaman'da iki DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.C. (26) ve Ü.A'nın (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda iki zanlı yakalanmış, şüphelilerin evlerindeki aramada örgütsel dokümanlar ve örgütsel içerikli olduğu değerlendirilen 5 kitap bulunmuştu.


Adıyaman, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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