Adıyaman'da iki grup arasında kavga 2 gözaltı

Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 2 gözaltıADIYAMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

21.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:12
Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 2 gözaltı
ADIYAMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, tokat darbeleriyle kavga eden kalabalığı gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polisin müdahalesi ile kavga sonlandı. Polis ekipleri kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Adıyaman’da iki grup arasında kavga 2 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, kavga, Güncel, Haber

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