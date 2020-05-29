Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

29.05.2020 01:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 01:21
ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.
Kavga, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, tokat darbeleriyle kavga eden kalabalığı gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. kısa sürede olay yerine gelen polisin müdahalesi ile kavga sonlandı. Polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 3 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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