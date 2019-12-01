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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

01.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:40Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Mirza Murat idaresindeki 02 BA 390 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Börgenek köyü yakınlarında Ömer Ünsal'ın kullandığı 02 HC 758 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yunus Ünsal (23), buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Ünsal'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Adıyaman Gölbaşı, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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