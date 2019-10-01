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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN'da kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı.

01.10.2019 10:11Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
ADIYAMAN'da kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Murat U. yönetimindeki 33 CDN 02 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mevlüt A. yönetimindeki 16 LD 756 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlardaki Murat U., Mevlüt A. ve Semra A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Esentepe Mahallesi, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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