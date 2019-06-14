14.06.2019 16:15
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinile bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Malatya istikametine giden Kenan Çiçek idaresindeki 44 BB 672 plakalı otomobil ile Latife Öztürk idaresindeki 06 DK 4522 plakalı otomobil, Gölbaşı İlçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan Azra, Zeynep, Birgül ve Nazlı Çiçek yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Gaziantep, Malatya, Adıyaman, 3. Sayfa

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