24.06.2019 01:38
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'de meydana geldi. Osman Şaşmaz yönetimindeki 02AL 794 plakalı otomobille Orhan Şimsek yönetimindeki 33 PT 348 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden Osman Şaşmaz ile otomobillerdeki Ramazan Turhan, Emin Turhan, Murat Kara ve Yusuf Kara yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


- Adıyaman
Kaynak: DHA
Adıyaman , Güncel

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