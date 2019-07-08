08.07.2019 21:44
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa - Adıyaman yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Osman Yetkin yönetimindeki 02 TA 595 plakalı otomobil ile Haydar Özmen'in kullandığı 01 DVY 73 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Mustafa Doğan, Asiye Doğan ve Ahmet Doğan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Adıyaman
Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel

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