Haberler» 3. Sayfa» Haber

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

21.07.2019 18:44 Adıyaman
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aziz Çavuş yönetimindeki 02 AG 269 plakalı otomobil ile Mehmet Şah Çoban yönetimindeki 60 ZG 499 plakalı otomobil, Kahta Küçük Sanayi Sitesi civarında çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri Aziz Çavuş, Mehmet Şah Çoban ve otomobillerde bulunan Diren Çoban, Rojin Taştan ve Ferda Taştan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinde ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:56   Burdur'da firma sahibi iş yerinde ölü olarak bulundu
19:54   Motosiklet hırsızlarından 1'i tutuklandı
19:54   Bartın'da boğularak hayatlarını kaybeden kuzenler toprağa verildi
19:53   Samandağ Denizi'nde 1 günde 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
19:42   Uzunköprü'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
19:38   Manisa'da ikiz kardeşler sulama göletinde boğuldu
19:26   Zehir tacirlerinden 3'ü tutuklandı