11.06.2019 21:16
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 6 kiş yaralandı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 6 kiş yaralandıADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 6 kiş yaralandı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Üçgöz köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Üçgöz Köyü yönünde ilerleyen İlhan Erdoğan yönetimindeki 02 DZ 685 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Faruk Bolu idaresindeki 34 HL 2113 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile otomobillerde bulunan Özcan Bolu, Özlem Özlü, Mustafa Özlü ve Hamdi Şahin yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 6 kiş yaralandı
Kaynak: DHA
Besni, Adıyaman, Güncel