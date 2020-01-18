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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

18.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:43Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ADIYAMAN'ın ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Siverek karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

Muhammed Adıgüzel'ün idaresindeki 57 AY 677 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Samet Küçükavcı idaresindeki 45 C 8742 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Küçükavcı ve Adıgüzel ile beraberlerinde bulunan Ali Gökmen (35), Enes Küçükavcı (30), Samet Küçükavcı (24), ve Ramazan Kasap (40) yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü Muhammed Adıgüzel'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Muhammed Adıgüzel, Kahta, Güncel

Kaynak: DHA

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