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Adıyaman'da İlköğretim Haftası

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

19.09.2019 11:04Adıyaman'da İlköğretim Haftası
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.
Mimar Sinan Mahallesi Şehit Özel Salik İlkokulunda tertip edilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Atatürk büstüne çelenk sundu.
Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, törende yaptığı konuşmada, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını, başarı ve huzur içerisinde geçmesini diledi.
Kutlamalar, öğrencilerin hazırladıkları etkinlikler ile tören sona erdi.
Törene, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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