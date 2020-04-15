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Adıyaman'da infaz düzenlemesiyle 715 hükümlü tahliye edildi

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 715 hükümlü tahliye edildi.

15.04.2020 04:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 04:41
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 715 hükümlü tahliye edildi.
Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, belediye otobüslerine bindirilerek Valilik önüne getirildi.
Hükümlüler, otobüsten indikten sonra yakınları tarafından karşılanarak evlerine döndü. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği gözlendi.
Hükümlü yakınlarından Cengiz Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölbaşı ilçesinden Adıyaman'a geldiğini belirterek, "TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından tahliye edilen amcamı bekliyorum. Hükümlülere verilen haktan dolayı devletimizin yetkililerine teşekkür ederim. " dedi.
Hükümlülerden İsmail Tosun ise infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Cezaevinden tahliye oldum. Mutluyum, aileme kavuştum." diye konuştu. Adıyaman’da infaz düzenlemesiyle 715 hükümlü tahliye edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
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