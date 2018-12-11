Adıyaman'da "İnme Ünitesi" Açıldı

Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı'na bağlı hizmet vermeye başlayan ünitede, inme inen ve erken dönemde başvuran hastalar tedavi edilerek eski sağlığına kavuştu.
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan
, inme ünitesini çok hızlı bir şekilde açarak hasta kabulüne başladıklarını belirterek, "Sağlık Bakanlığımızın 100 günlük eylem planı kapsamında, özellikle sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve sürdürülebilir olmasının sağlanması amacıyla ilimizde planlanan inme ünitesini çok hızlı bir şekilde açarak hasta kabulüne başladık. İnme hastalarına zamanında, etkin ve yeterli bir müdahale, tanı, tedavi, takip ve bakım sürecini sağlamak üzere hizmet verecek olan birimimiz, önemli bir eksikliği ortadan kaldırarak halkımıza hizmet vermeye devam edecektir." diye konuştu.
Nöroloji uzmanı Erman Altunışık ise hastaların uygun ve yeterli rehabilitasyon tedavisi alabilmesi ve inme tekrarından korunması için önlemler aldıklarını ifade ederek, hastanede dört yataklı inme ünitesini açtıklarını, bu ünite vasıtasıyla özellikle tıkayıcı beyin damar hastalıklarının etkin bir şekilde tedavi ve takibini yapmayı amaçladıklarını kaydetti.
Adıyaman Üniversitesi
11 Aralık 2018 Salı 16:33