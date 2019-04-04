Adıyaman'da İnşaat İskelesi Çöktü: 2 Yaralı

Kaynak: AA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin dış cephe yalıtımını yapan inşaat işçilerinin üzerinde bulundukları iskele, birinci kattaki çalışma sırasında bilinmeyen nedenle çöktü.Çökme sonucu inşaat işçisi İbrahim Halil (36) ile Osman Biket (40) yaralandı.Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.