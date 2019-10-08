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Adıyaman'da iş yerinden 8 bin 500 lira çalındı

Adıyaman'da iş yerinden 8 bin 500 lira çalındıAdıyaman'da bir iş yerinin kapısını kırıp içeri giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yazarkasadaki 8 bin 500 lirayı çalarak kayıplara karıştı.

08.10.2019 13:03
Adıyaman'da iş yerinden 8 bin 500 lira çalındı
Adıyaman'da bir iş yerinin kapısını kırıp içeri giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yazarkasadaki 8 bin 500 lirayı çalarak kayıplara karıştı.
Olay gece saatlerinde Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. A.G ait olan hediyelik eşya satılan iş yerinin kapısını kırıp içeri giren kişi ya da kişiler, yazarkasadaki 8 bin 500 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Sabah geldiğinde iş yerinin kapısının açık olduğunu gören A.G., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inlemeye alırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Adıyaman'da iş yerinden 8 bin 500 lira çalındı

Adıyaman, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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