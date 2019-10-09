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Adıyaman'da iskeleden düşen işçi yaralandı

Adıyaman'da iskeleden düşen işçi yaralandıAdıyaman'da, 5 katlı inşaatın 1'inci katındaki iskeleden düşen kalıp ustası Muhammet Açık, yaralandı.

09.10.2019 14:58
Adıyaman'da iskeleden düşen işçi yaralandı
Adıyaman'da, 5 katlı inşaatın 1'inci katındaki iskeleden düşen kalıp ustası Muhammet Açık, yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 5 katlı binanın 1'inci katında çalışan kalıp ustası Muhammet Açık, dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Açık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman'da iskeleden düşen işçi yaralandı

Adıyaman, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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