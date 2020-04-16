Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Adıyaman'da işletmelerin çalışma saatleri değiştirildi

Adıyaman'da Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsü tedbirleri kapsamında iş yerlerinin çalışma saatiyle ilgili değişiklik kararı aldı.

16.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:06
Adıyaman'da işletmelerin çalışma saatleri değiştirildi
Adıyaman 'da Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsü tedbirleri kapsamında iş yerlerinin çalışma saatiyle ilgili değişiklik kararı aldı.

Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sosyal mesafeyi azaltmak ve teması azaltmak amacıyla bazı işyerlerinin çalışma saatleri ve günleri konusunda karar aldı.

Alınan kararda, "Perakende olarak; inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, zücaciye, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kuyumcu, kırtasiye, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri satan ve son tüketiciye hizmet veren sigorta, emlak, seyahat acentesi gibi diğer işletmelerin, (kendi aldıkları karar ile kapalı olan işletmeler ile bu saatleri aşmamak üzere daha geç açılıp erken kapatma kararı alan işletmelerin kararları devam etmek üzere) hafta içi ve cumartesi günü 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermesine, Pazar günü ise kapalı olmasına karar verildi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işleminin başlatılmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Denizcilik belgeleri koronavirüs nedeniyle 3 ay uzatıldı Haberler
Denizcilik belgeleri koronavirüs nedeniyle 3 ay uzatıldı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Adıyaman'da işletmelerin çalışma saatleri değiştirildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:05: Koronavirüs salgınına karşı sürü bağışıklığı mı daha etkili, sokağa çıkma yasağı mı? - Haberler 15:03: Ankara'da akıl almaz yıkım - Haberler 15:01: Yunusemre'de marketlere denetleme - Haberler 15:01: Koronayı yenen hemşire ve 2 hasta alkışlarla taburcu oldu - Haberler 15:00: Başkan Sandıkçı: "Gün birlik olma günü" - Haberler 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var 12:57: Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi