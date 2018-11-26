Adıyaman'da İzdes Değerlendirme Toplantısı

İçişleri Bakanlığı
merkez Taşra Teşkilatı ile bağlı kuruluşlar arasındaki bağları güçlendirmek ve koordinasyonu artırmak, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması hedefiyle uygulanan "İzleme Değerlendirme Sistemi" (İZDES) Projesi bilgilendirme toplantısı Adıyaman
'da yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı öncesi Adıyaman'a gelen Merkez
Valisi Enis Yeter başkanlığındaki İçişleri Bakanlığı heyeti, Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek uygulanan İZDES Projesi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaret sonrası Vali Pekmez ve Merkez Valisi Yeter başkanlığında İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarındaki faaliyetlerinin, insan odaklı ve vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıya geçildi.
Toplantıda İçişleri Bakanlığının vizyonu, strateji ve politikaları ile stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin yürütülüp yürütülmediği konuları ele alındı.
Ayrıca hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin arttırılmasına yönelik önerilerde bulunulması ve gerekli tedbirlerin alınması, hizmet standartlarının geliştirilmesinin sağlanarak hizmetlerde kalitenin arttırılması ve koordinasyon kanallarının etkinleştirilmesi konularında görüşler toplantıda bildirildi.
Toplantıda tüm katılımcıların görüşleri alınarak, Valilik İZDES Kontrol Listesinde yer alan konu başlıkları ve içeriğindeki sorular tek tek cevaplandırıldı.
Toplantı, yapılan değerlendirmelerle sona erdi.
Adıyaman,Merkez
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:00