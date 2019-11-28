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Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı.

28.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:40Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı
'ın ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Narlıdere köyü mevkisinde bulunan Tümülüs bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmada kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin yanında bulunan dedektör, kazma, kürek, çekiç ve kesere el konuldu.
Üç şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili Adıyaman Müze Müdürlüğüne de bilgi verildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: AA

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