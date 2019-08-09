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Adıyaman'da jandarmadan trafik denetimi

Adıyaman'da jandarma ekiplerince Kurban Bayram öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi.

09.08.2019 17:03
Adıyaman'da jandarmadan trafik denetimi
Adıyaman'da jandarma ekiplerince Kurban Bayram öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla alınan tedbirleri artırdı. Bu kapsamda trafik güvenliği için il ve ilçelerde 203 ekip, 153 araç, drone ve bin 71 personelle trafik personeli görevlendirildi.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy'un talimatı doğrultusunda Adıyaman- Şanlıurfa kara yolu Akpınar köyü mevkisinde Jandarma Karakol Komutanlığı önünde uygulama yapıldı.
Uygulamada Jandarma Asayiş Şube Müdürü Yüzbaşı Gökhan Türköz, jandarma trafik timleri ve jandarma ekipleri, durdurdukları araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sürücülere emniyet kemerinin önemi, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması, trafik kurallarına uyulması konusunda bilgi verildi.
Jandarma ekiplerince sürücülere aynı zamanda "Kemerin Ses Getirsin" projesi de anlatıldı.
Sürücülerden Mustafa Yılmaz, AA muhabirine çok güzel bir uygulama olduğunu belirterek, "Jandarma ekiplerine teşekkür ederim. Ekiplerin bilgi konusunda söylediklerinin hepsine katılıyorum. Emniyet kemerini takmadan yola çıkmıyorum." dedi.
Adıyaman'da jandarmadan trafik denetimi

Ercan Atasoy, Jandarma, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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