Adıyaman'da kaçak avlanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı

Adıyaman
'da düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği ve kaçak avlandığı belirlenen 7 keklik ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avlananlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Gölbaşı ilçesinin Yukarıçöplü köyü, Besni ilçesi ve Köseceli beldesinde şüphe üzerine bazı araçları durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ve 7 canlı keklik ele geçirildi.
Yakalanan İ.S, M.S, V.P. ve C.B. hakkında işlem yapıldı, keklikler ise Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.