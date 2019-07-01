01.07.2019 20:48
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Adıyaman'da kaçak içki operasyonu

Adıyaman

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman'da polis ekiplerince bir tekel bayisine düzenlenen operasyonda kaçak içki ele geçirildi.

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman 'da polis ekiplerince bir tekel bayisine düzenlenen operasyonda kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde faaliyet gösteren bir tekel bayisine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda iş yeri içerisinde 86 adet kaçak viski ele geçirildi. Kaçak viskilere el konulurken konuyla alakalı olarak iş yeri sahibi gözaltına alındı. Olayla ilgili ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman , Polis , 3. Sayfa

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