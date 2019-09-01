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Adıyaman'da kaçak içki operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depoya yapılan baskında çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

01.09.2019 16:57 Adıyaman'da kaçak içki operasyonu
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depoya yapılan baskında çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kaçak içki satışı yapan bir iş yeri ile bu iş yerine ait depoya operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında bin 824 adet kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken konuyla alakalı olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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