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Adıyaman'da kaçak içki operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 23 şişe ile 10 litre bandrolsüz içki ele geçirdi.

11.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:38Adıyaman'da kaçak içki operasyonu
'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 23 şişe ile 10 litre bandrolsüz içki ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep'ten kent merkezine bandrolsüz içki getirileceği ihbarını aldı.
Ekipler, plakası belirtilmeyen bir otomobili Tetirli Mahallesi'nde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 23 şişe ve 10 litre bandrolsüz içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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