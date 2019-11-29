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Adıyaman'da kaçak içki ve silah ele getirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda silah, içki ve sigara ele geçirdi.

29.11.2019 11:43 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:48Adıyaman'da kaçak içki ve silah ele getirildi
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda silah, içki ve sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında M.Ç. isimli şahsın Adıyaman'da ki iş yeri ve ikamet adresinde arama yaptı.

Yapılan aramada 4 adet pompalı tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca, 61 adet kaçak içki ve 248 paket kaçak sigara ele geçirildi.

M.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. - ADIYAMAN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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