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Adıyaman'da kaçak kazı yapanlara gözaltı

Adıyaman'da kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

28.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:19Adıyaman'da kaçak kazı yapanlara gözaltı
'da kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıdere köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisini alarak harekete geçti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazı yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri olayda, dedektör, kazma, kürek, çekiç ve keser ele geçirdi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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