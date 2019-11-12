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Adıyaman'da kaçak nargile tütününe 1 gözaltı

ADIYAMAN'da, polisin yaptığı operasyonda 116 kilo kaçak nargile tütünü ile 2 bin 600 kaçak sigar makaronu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

12.11.2019 21:25 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:25Adıyaman'da kaçak nargile tütününe 1 gözaltı

ADIYAMAN'da, polisin yaptığı operasyonda 116 kilo kaçak nargile tütünü ile 2 bin 600 kaçak sigar makaronu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kaçak nargile tütünü sattığı belirlenen işyerine operasyon düzenledi. Ekipler yaptığı aramalarda 116 kilo kaçak nargile tütünü ile 2 bin 600 bandrolsüz kaçak sigara makaronu ele geçirdi. Malzemelere el koyan polis işyeri sahibi M.P.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.



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Kaynak: DHA

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