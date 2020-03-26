Adıyaman'da kaçak üretilen 24 bin maske ele geçirildi

ADIYAMAN'da, tekstil imalathanesine düzenlenen baskında 24 bin kaçak üretilen maske ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, usulsüz maske üretildiği iddiası üzerine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil imalathanesine operasyon düzenledi. Baskında; Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınmadan usulsüzce ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 24 bin maske ele geçirildi. Maskelerin yanı sıra maske üretiminde kullanılan 20 bin metre kumaşa da el konuldu. Tekstil imalathanesi sahibi M.C. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA